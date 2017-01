OL : Les dessous du prêt de Grenier à l'AS Roma

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Transféré de l'Olympique Lyonnais à l'AS Roma lors de ce mercato hivernal, Clément Grenier a connu des négociations compliquées avec son club formateur... Son agent raconte.

Samedi dernier, le milieu de terrain a officiellement été prêté à Rome jusqu'à la fin de la saison. Cette transaction, assortie d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros, a mis du temps à se décanter puisque le joueur de 26 ans attendait son départ depuis le début du mois. Mais au final, le joueur formé à Lyon a rempli son objectif en signant dans un grand club européen. Pour cela, Grenier peut remercier Giuseppe Colombo, un agent italien réputé pour sa connaissance du football français, et qui a notamment œuvré pour le transfert de Pjanić de Lyon à la Roma en 2011. S'il connaissait déjà les négociateurs lyonnais, Colombo a une nouvelle fois peiné à convaincre l'OL...

« En fait, nous avons travaillé sans phares, mais l'intérêt de la Roma pour Grenier n'est pas nouveau. Il est apparu ces derniers jours, mais le garçon connaissait cette hypothèse et a refusé toutes les autres destinations. Faire face à Lyon en négociations, ce n'est jamais facile. Mais le joueur avait un grand désir de venir à Rome. Ce fut un bon effort. Je tiens à remercier DCF Sport, qui a suivi l'histoire des négociations avec le joueur à Lyon depuis novembre dernier », a avoué, sur Tuttomercatoweb, Giuseppe Colombo, qui évoque ensuite le potentiel apport de Grenier à la Roma.

« C'est un milieu offensif qui peut être utile dans les différentes zones du terrain. Il est polyvalent et très talentueux. C'est un gars très simple, de bonne famille. Il a grandi à Lyon et y est resté pendant 15 ans. Il avait lui-même promis que quand il quitterait l'équipe française aurait fait pour un grand club et à Rome car il il est. Je pense qu'il peut aider l'équipe dans ses objectifs. Il est très bien physiquement. Il est disponible et sera en mesure de se tailler une place importante dans l'équipe », a avoué l'agent, qui estime donc que Grenier arrive en terrain conquis en Italie.