OL : Les buts de Martial à MU font aussi le bonheur de l'OL

Grâce au vingt-cinquième but d'Anthony Martial sous le maillot de Manchester United, l'Olympique Lyonnais va encaisser un joli chèque.

Ce dimanche après-midi, Anthony Martial a pleinement participé à la victoire de MU à Burnley (0-2) en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Avec cette nouvelle réalisation, l'attaquant français porte ainsi son total de buts à 25 chez les Reds. Un nombre qui déclenche automatiquement le versement d'un nouveau bonus de 10 millions d'euros pour l'AS Monaco... Mais aussi pour l'OL, qui en vendant son joueur en 2013 avait négocié un pourcentage à la revente de 20 %. Par conséquent, le club du président Aulas va récupérer 2 ME dans cette affaire.

Si l'on ajoute à cela la vente initiale de 5 ME à l'ASM et le bonus de 10 ME récupéré lors du transfert de l'international français à MU à l'été 2015, le club rhodanien a déjà empoché 17 ME grâce à Martial. Et ce n'est peut-être pas fini puisque deux autres bonus, concernant l'équipe de France (25 sélections) et le Ballon d'Or (nomination dans la short-list), pourraient encore tomber dans les années à venir... Les comptes de l'OL remercient donc Martial.