OL : Le scénario d'Alkmaar a tué l'affluence

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais recevra l'AZ Alkmaar au stade du Parc OL, et le moins que l'on puisse dire est que l'on ne se bousculera pas dans les tribunes. Malgré une campagne d'affichage dans les rues de la capitale des Gaules et un temps printanier qui pourrait inciter à sortir, les supporters de la formation lyonnaise ne sont pas très motivés. Il est vrai que la large victoire (1-4) d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers au match aller a tué le suspense.

A 48 heures du match retour face aux Néerlandais, moins de 25.000 tickets ont été vendus, malgré une grosse opération commerciale vers les jeunes, puisque pour une place adulte achetée on obtenait quatre tickets pour les enfants. Si les fans de l'Olympique Lyonnais ne sont donc que moyennement passionnés, ceux de l'AZ Alkmaar ont eux décidé de faire le voyage malgré tout. En effet, selon Le Progrès, 700 supporters néerlandais sont attendus au Parc OL, dont le troisième anneau sera ouvert uniquement pour les visiteurs.