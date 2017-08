OL : Le point mercato de Bruno Genesio

Dans : OL, Mercato.

A l’approche de la réception de Bordeaux, Bruno Genesio a inévitablement été interrogé sur les derniers jours du marché des transferts et les quelques situations incertaines. L’entraineur lyonnais n’a pas été très bavard, expliquant qu’il n’avait tout simplement rien de neuf à annoncer, si ce n’est de confirmer qu’il attend un milieu de terrain pour les prochains jours.

« Le mercato est une période un peu trop longue à mon goût. Cela nous laisse encore un peu de temps pour ajuster notre effectif et notamment dans ce domaine du milieu de terrain où il nous manque encore un élément. Pour le moment, il n’y a rien de nouveau », a souligné l’entraineur lyonnais, qui a également évoqué les éventuels départs de Jordan Ferri et Clément Grenier. Si ceux-ci sont évoqués dans la presse, ils ne sont pas du tout pris en compte dans son jugement à l'heure actuelle.

« En ce qui concerne Ferri et Grenier, j’ai l’habitude de respecter les contrats, donc pour moi ils sont à ma disposition et je les considère comme des joueurs de l’OL et cela ne changera pas tant qu’il n’y aura pas un accord avec le club », a prévenu un Bruno Genesio qui n’abandonnera pas deux des joueurs formés au club, du moins tant que leur transfert ou leur prêt ne sera pas acté.