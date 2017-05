OL : Un lapsus d'Aulas en dit long sur l'avenir de Lacazette à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Face à Montpellier dimanche soir, Alexandre Lacazette a confirmé sa belle forme du moment après son doublé face à l’Ajax Amsterdam, en inscrivant deux nouveaux buts en championnat. Peut-être les derniers pour l’international français sous le maillot de l’OL, alors qu’il ne reste plus qu’une rencontre de Ligue 1 et que le joueur formé à Lyon est annoncé sur le départ. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a tenu à démentir un départ déjà acté tout en étant trompé par un lapsus peut-être révélateur au moment d’évoquer le potentiel 100e but au club de Lacazette.

« Je ne confirme jamais les départs. Alexandre sait que nous aurons une écoute sur ses demandes, mais ça ne veut pas dire qu’il va partir. C’est un joueur phare et j’espère qu’il va marquer son 100e but en championnat avant de partir. Ceci étant, dans les semaines qui viennent, nous discuterons. Et cela se fera de la meilleure des manières car Alexandre est un grand buteur, un grand joueur mais en plus c’est quelqu’un de formidable et très sympathique » a expliqué le président de l’OL au micro de Canal + après la rencontre de dimanche. Alors que le mercato ouvre ses portes dans un mois, le feuilleton Lacazette risque bien d’animer le mercato rhodanien pendant une bonne partie de l’été.