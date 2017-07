OL : Le dernier obstacle à lever pour le transfert de Marcelo

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Désireux de recruter un nouveau défenseur central au cours du marché des transferts, l'Olympique Lyonnais pense trouver son bonheur en Turquie.

Après les arrivées de Traoré, Mariano, Mendy, Marçal et Tete, le club rhodanien cherche toujours son défenseur central d'expérience. Dans le viseur de l'OL depuis plusieurs semaines, Marcelo se rapproche de plus en plus de Lyon.

Selon le journaliste Jorge Nicola, l'OL est même en train de finaliser le transfert du Brésilien, estimé à 9 ME. Le dernier problème à lever se situerait du côté... de Santos, le club formateur de Marcelo, puisque Lyon et Besiktas doivent encore s'entendre sur le moyen de paiement de certaines indemnités de formation. L'arrivée du joueur de 30 ans est donc en bonne voie à l'OL. Et Bruno Genesio tiendrait donc son « défenseur central capable de s’immiscer dans un rôle de leader ».