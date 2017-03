OL : Le Barça débarque pour Tolisso et ça change tout !

Dans : OL, Mercato, Serie A, Liga.

Annoncé comme très proche de la Juventus depuis des semaines, Corentin Tolisso semble susciter un intérêt grandissant en Europe et plus uniquement en Italie. Un an après avoir été à deux doigts de signer à Naples l'été dernier, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, nouvel international depuis mardi soir, semblait avoir des contacts très avancés avec le club turinois, un accord ayant même été évoqué, puis démenti, il y a quelques semaines.

Mais ce mercredi, la presse italienne, relayée par TMW, affirme que les dirigeants turinois ont compris que les choses ne seraient pas très simples pour obtenir la signature de Corentin Tolisso. En effet, le FC Barcelone se serait récemment invité dans ce dossier et forcément cela constitue un sacré concurrent pour la Vieille Dame...et un beau challenge pour le milieu de terrain de l'OL. Jean-Michel Aulas doit lui aussi se frotter les mains, car si tout cela est vrai, le prix de son joueur devrait grimper un peu plus.