OL : Lacazette va partir ? Margot Dumont lui donne raison

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Journaliste de BeInSports, ancienne footballeuse de bon niveau, et supportrice affirmée de l'Olympique Lyonnais, Margot Dumont a accepté d'évoquer le cas d'Alexandre Lacazette pour le site Kombini.com. Et pour notre consoeur, le buteur vedette de l'OL a raison de vouloir tenter un nouveau challenge lors du prochain mercato. Même si elle admet que l'annonce de cet éventuel départ doit être fait dans le bon tempo, Margot Dumont estime qu'Alexandre Lacazette fait le bon choix au meilleur moment.

« Je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose pour lui. Il a quand même 25 ans, il a fait des belles saisons à Lyon, c'est pas un scandale qu'un joueur ait de l'ambition, qu'il ait envie de connaître autre chose, on a qu'une carrière dans sa vie, et il a raison. Il faut essayer d'aller voir un peu ce qu'il peut se passer ailleurs dans de très grands clubs. Lyon est un grand club mais il y a des clubs plus huppés. Après, il faut faire attention à la forme, comment tu vas l'annoncer, comment tu vas partir, etc. Mais je pense que c'est un garçon qui a de l'ambition, qui a raison d'en avoir, et c'est pour moi le bon moment pour lui de partir. Je lui souhaite que des bonnes choses », a confié la journaliste de BeInSports, qui estime qu’avec Alexandre Lacazette l’Olympique Lyonnais a les moyens de rester dans le quatuor de tête en Ligue 1 jusqu’à la fin de saison.