OL : Lacazette, une énorme motivation avant de partir ?

Dans : OL, Ligue 1.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra d'Alexandre Lacazette la saison prochaine, mais l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a encore quelques records à battre avant la fin du championnat et l'Europa League. En effet, après avoir marqué 122 buts toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette peut espérer rejoindre et dépasser Serge Chiesa, buteur légendaire de l'OL qui a lui inscrit 132 buts sous le maillot lyonnais.

Pour Alexandre Lacazette, il sera formidable de dépasser Sergi Chiesa cette saison. « Je pensais qu’il en avait deux buts de plus. Alors si 132 est le chiffre, c’est jouable, mais compliqué quand même sur cette fin de saison. Il faudra une belle série de buts. C’est une autre motivation, si j’arrive à marquer à nouveau beaucoup, c’est que j’aurais été utile à l’équipe, donc en tout point je serai gagnant et content. Je ne me dis pas que si je n’atteins pas le record, ma saison sera ratée. C’est un objectif personnel, mais si j’arrive face au gardien et que je dois faire la passe à un autre joueur je le ferai si le jeu le demande. Cet objectif de 133 buts peut devenir un objectif plaisir », a confié, dans Le Progrès, Alexandre Lacazette qui peut espérer en marquer un ou plusieurs ce samedi soir contre Lorient. Serge Chiesa peut trembler…