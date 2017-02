OL : Lacazette sifflé ? En fait c’était « une preuve d’amour »

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant Bruno Genesio en conférence de presse, le coach de l'OL étant malade, Gérald Baticle n'a pas échappé à plusieurs questions sur ce que l'on peut désormais appeler l'affaire Alexandre Lacazette. Sifflé et pris à partie par des supporters de l'Olympique Lyonnais mercredi au Parc OL, le buteur a très mal vécu ces événements malgré le soutien unanime de ses coéquipiers et du staff. Pour le coach adjoint de Lyon, tout le monde doit se reprendre et l'union sacrée doit être le mot d'ordre à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison, même si tout cela n'était finalement qu'une preuve de l'amour qu'ont les fans de l'OL pour Alexandre Lacazette.

Pour Gérald Baticle, même si le timing de l'interview accordée par Alexandre Lacazette à Canal+ n'est pas génial, cela ne méritait pas un tel comportement à l'égard d'un joueur qui a tant apporté à l'OL. « Alexandre a évidemment été touché par sa sortie, par ce qu’il s’est passé pendant le match. On a besoin d’être uni, que ce soit les joueurs, le staff, toutes les composantes du club et les supporters. Nous avons besoin de nos supporters, quand ils ne sont pas complètement avec nous alors on doit être encore plus fort pour passer cette épreuve. Mais c’est mieux qu’ils soient avec nous. Cela a été compliqué pour Alex, mais je pense qu’il est solide, il a déjà traversé des crises de confiance et il a toujours trouvé les ressources. Ce qu’il fait au club c’est exceptionnel. Je suis à l’OL depuis 6 ans et je l’ai vu grandir au fil des saisons. Il est à un niveau très très élevé, et le traitement qui lui est fait est dur. Il y a eu des erreurs des deux côtés, le timing de l’interview n’était pas bon, mais ce n’était pas si grave que cela. La réaction d’une partie du public n’est pas bonne, mais c’était une preuve d’amour. Ils l’aiment tellement, c’est notre buteur, c’est un joueur décisif. Lorsque l’on apprend qu’il y a la possibilité qu’il parte, ça fait mal et c’est une manière de lui exprimer son amour, même si elle n’est pas bonne. Mais c’est pour moi une preuve d’amour et Alex doit le comprendre également. Maintenant, il faut que tout le monde arrête les excès et revienne dans l’union sacrée (…) On en a parlé, mais Alex a compris ces éléments et tout se règlera avec le dialogue », a expliqué, ce vendredi, l’adjoint de Bruno Genesio.