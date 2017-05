OL : Lacazette regrette que « Genesio n'ait pas été écouté »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette (attaquant de l'OL a micro d'OL-TV après la déroute à Amsterdam) : « C’était frustrant, car on commence bien et on les met en difficulté. Et après on arrête d’écouter les consignes du coach, on ne joue plus notre football, on ne se lâche pas, c’est un peu décevant. C’est à l’image de notre saison. Tout se passe bien et il suffit d’un petit grain de sable pour que l’équipe flanche, c’est dommage. Personnellement, j’y crois toujours. Je l’ai dit à mes partenaires, le coach aussi a parlé. On a le temps de se projeter pour jeudi, mais je pense et j’espère que tout le monde va y croire. Me concernant, on est dans les délais, cela fait une semaine que je travaille bien physiquement, je me sens bien et je n’ai pas de douleur, donc il n’y avait pas de raison que je ne sois pas dans le groupe. Dimanche on verra si je peux débuter, mais jeudi prochain j’espère bien car c’est important. »