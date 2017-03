OL : Lacazette placé en haut de la liste de courses de Dortmund

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Auteur à l’heure actuelle de la meilleure saison de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang énerve tout de même au plus haut point ses dirigeants du Borussia Dortmund.

Quelques écarts de conduite, une attitude qui ne serait pas toujours exemplaire, sans parler du fait que le Gabonais entretient toujours le doute sur son avenir avec une certaine malice. Il n’en fallait pas plus pour annoncer son départ comme possible en fin de saison. Les grands clubs sont déjà au garde à vous, et notamment le Real Madrid, mais aussi Manchester City et le Milan AC, club où son papa l’avait fait débuter, qui pourraient effectuer de véritables ponts d’or.

Un départ sur lequel le Borussia Dortmund travaille déjà affirme la télévision allemande SPORT 1, puisqu'Alexandre Lacazette est non seulement dans le viseur, mais il serait également la cible numéro 1 pour renouveler l’attaque. Un Lyonnais pour remplacer un ancien stéphanois, le clin d’œil serait saisissant, même si à l’heure actuelle, Alexandre Lacazette n’a pas souvent fait référence au Borussia Dortmund pour évoquer la poursuite de sa carrière. Mais ce serait de toute évidence une manière de jouer au très haut niveau avec des ambitions en Ligue des Champions, et dans un style de jeu qui devrait lui convenir.