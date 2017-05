Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

L'Olympique Lyonnais jouera samedi contre Nice son dernier match d'une longue saison, mais cette rencontre qui aurait pu avoir un gros enjeu comptera finalement pour du beurre. Et pour Alexandre Lacazette, pas question de faire croire que ses coéquipiers et lui seront motivés à bloc pour cet OL-Nice, car le meilleur buteur français de Ligue 1 admet que le semaine sera très décontractée du côté du centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Non pas qu'Alexandre Lacazette prenne tout cela à la légère, mais on peut légitimement comprendre que ce match sans intérêt sur le plan sportif ne le motive pas plus que cela après une telle saison.

« Je suis content car on a assuré cette quatrième place. Et on avait envie de terminer la saison dès dimanche soir afin de nous enlever toute pression samedi prochain contre Nice. C’est chose faite et on va pouvoir sereinement profiter de la semaine », a reconnu celui qui fera probablement ses adieux aux supporters de l'Olympique Lyonnais samedi soir au stade du Parc OL. Rien que pour cela, ce rendez-vous aura quand même un parfum très spécial pour Alexandre Lacazette.