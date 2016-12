OL : Lacazette affiche ses énormes ambitions pour l’avenir !

Dans : OL, Ligue 1.

Le réveillon approche, et les récompenses pour l’année 2016 continuent de tomber. A Lyon, le site officiel du club rhodanien a élu Alexandre Lacazette comme joueur de l’année. Il avait marqué le premier but au Parc OL au mois de janvier, lançant son équipe vers sa folle remontée, et empile depuis les buts de manière impressionnante, puisqu’il a fait trembler les filets 30 fois pendant l’année, sur 42 matchs. Des chiffres qui font sa fierté, et lui donnent plus envie de continuer à marquer l’histoire de son club formateur, lui qui a franchi la barre des 100 buts avec l’OL, plutôt que de songer à un départ.

« C’est une fierté. Quand je suis arrivé à l’OL à 10-11 ans, je ne pensais pas encore à tout ça. En grandissant, j’ai été frappé par les performances de Sonny Anderson et de Juninho. Aujourd’hui, j’ai envie de les imiter. Je veux marquer les esprits des enfants et des supporters. Avec le temps, on regarde les chiffres, on s’intéresse aux statistiques. Il faut avancer avec des objectifs dans la vie, c’est comme ça que l’on passe des paliers. C’est donc une joie immense de rentrer dans le cercle fermé des meilleurs buteurs du club (4e avec 107 buts). Mais je ne veux pas m’arrêter là. J’ai envie de rattraper Serge Chiesa (3e au classement avec 134 buts). Cela va être difficile, j’en suis conscient. Mais, avec du travail, rien n’est impossible », a confié à OL TV un Alexandre Lacazette qui espère bien que la Coupe de France, la Ligue Europa et la Ligue 1 lui permettront de passer le cap des 30 buts sur une saison.