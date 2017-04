OL : La Turquie et Erdogan accusent les « hooligans » de Lyon

Dans : OL, Europa League.

Les incidents de ce jeudi soir ont littéralement gâché la fête et pourri la rencontre de football prévue entre Lyon et Besiktas.

L’arrivée en masse de 20.000 supporters turcs a totalement dépassé les forces de l’ordre et les services de sécurité, et cela a donné lieu de violents affrontements entre les supporters des deux camps, puis l’envahissement du terrain de la part des fans lyonnais pour se protéger de la pluie de projectiles reçus depuis le niveau supérieur. Un déroulement des faits qui a fait réagir en Turquie, où le président Recep Erdogan est à l’offensive dans les médias à trois jours d’un référendum qui lui permettrait de renforcer ses pouvoirs à la tête de l’état.

« C’est très dangereux si les supporteurs français ont pénétré sur la pelouse », a confié le chef de la Turquie à la télévision, avant de faire passer ses accusations par le journal du gouvernement. « Les hooligans de Lyon ont attaqué les supporters turcs, dont des femmes et des enfants, et ensuite les fans de Besiktas ont répliqué », explique ainsi le journal Sabah dans des propos relayés par Le Monde. Du côté turc, ces attaques des supporters lyonnais sur le parvis du Parc OL ont été particulièrement mises en avant et les autorités espèrent bien voir le club lyonnais être sévèrement sanctionné pour ces débordements.