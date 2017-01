Dans : OL, Mercato, Serie A.

Tout proche de rejoindre Nice il y a une semaine de cela, Clément Grenier est désormais à la Roma, où il a rapidement finalisé les formalités de son prêt avec option d’achat. Tout le monde y trouve son compte dans cette opération, même si le club italien prend tout de même un léger risque avec un joueur qui n’a quasiment pas joué de la saison, mais possède un gros salaire. Toutefois, pour Luciano Spalletti, le jeu en vaut clairement la chandelle si le milieu de terrain venait à retrouver son véritable niveau.

« C’est un joueur qui a été suivi au Milan pour remplacer Pirlo. Il a connu un moment difficile dans sa carrière, qu’on peut corriger à la Roma, avec un environnement de confiance et un nouveau départ. Maintenant, il faut bien évidemment voir sur le terrain ce que cela va donner, avec ses nouveaux coéquipiers. Nous avons une grande confiance en lui et je suis convaincu qu’après quelques entrainements, il retrouvera déjà de l’enthousiasme, de la confiance et les qualités qui peuvent lui permettre de nous donner un coup de main », a confié l’entraineur de l’AS Roma à propos d’un joueur qui ne sera probablement pas utilisable immédiatement en raison de son manque de rythme.