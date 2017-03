OL : La preuve que Memphis Depay met le feu à la L1

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'un match plein, avec un doublé et notamment un magnifique but depuis le milieu du terrain, lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Toulouse ce dimanche après-midi (4-0), Memphis Depay régale. Depuis son arrivée en janvier, l'attaquant néerlandais est impliqué sur sept buts lyonnais en championnat... au Parc OL. Seuls Lacazette (10), Cavani (9) et Thauvin (8) sont plus décisifs que l'ancien joueur de Manchester United sur l'année civile en Ligue 1.