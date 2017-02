OL : Ne fumez pas la pelouse du Parc OL, achetez la !

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais va peut-être faire le bonheur de vrais passionnés. Selon le site Olympique-et-lyonnais.com, le club rhodanien s’apprête à commercialiser un souvenir assez particulier.

En effet, il sera bientôt possible d’acheter un bout de la première pelouse du Parc OL. Dans un premier temps, seuls les partenaires et clients de l’OL pourront s’offrir ces cubes de 70 mm pour le prix de 29,99€ à l’unité (hors taxe). Livré dans un coffret individuel, ce morceau de gazon symbolique pourrait représenter un cadeau original et déboucher sur un succès commercial. Dans ce cas, le club envisage de vendre son gazon au grand public. Reste à savoir si l’idée séduira les supporters, lesquels avaient déjà été sollicités lors de la construction du stade du Parc OL avec la possibilité d'acheter une plaque à son nom. Si l'herbe lyonnaise vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire...