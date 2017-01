OL : La nouvelle tendance pour le départ de Grenier

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Désormais désireux de quitter Lyon si une bonne opportunité se présentait, ce qui ne semblait pas être son état d'esprit jusqu’à présent, Clément Grenier se rapproche de Nice.

Un accord avec le joueur a même été annoncé avec le club azuréen, ce qui ne veut toutefois pas dire grand-chose tant qu’on ne sait pas sur quelle base Nice et Lyon peuvent s’entendre. Et selon Le Progrès, si on s’orientait dans un premier temps vers un prêt avec option d’achat, Lyon essaye de négocier un transfert sec pour récolter une somme d’argent plus copieuse, puisque le milieu de terrain n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain.

Beaucoup d’éléments restent donc en suspens, surtout si Nice venait à repousser cette possibilité d'acquérir le joueur par le biais d’un transfert. En cas de prêt, Lyon sera-t-il partant pour renforcer un concurrence direct tout en payant une partie de son salaire ? Les deux présidents ont en tout cas discuté à plusieurs reprises à ce sujet, et nul doute que tout va très bientôt s’accélérer, la dernière semaine du marché des transferts étant sur le point de débuter.