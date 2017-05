OL : La Juventus a-t-elle totalement lâché Tolisso ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Considéré comme très bien parti il y a encore quelques semaines, le transfert de Corentin Tolisso à la Juventus Turin prend du plomb dans l’aile.

La presse italienne et notamment la Gazzetta dello Sport s’en fait l’écho ce jeudi, le finaliste de la Ligue des Champions a bien rayé le milieu de terrain lyonnais de sa liste pour le mercato estival. Au lieu de cela, le recrutement de Fabinho est ciblé, tandis qu’une offre pour relancer le Portugais André Gomes, peu à son aise à Barcelone, est aussi évoquée. Résultat, des semaines de tractation pourraient bien tomber à l’eau, mais pas pour tout le monde.

Timidement apparu sur cette piste, l’Inter Milan, qui ambitionne une fois de plus de révolutionner son effectif au mercato, est cette fois-ci plus confiant. La réalisation technique de ce recrutement est dans les cordes du club lombard, même si plusieurs obstacles qui n’avaient pas lieu d’être à la Juventus sont apparus. Tout d’abord le fait que l’Inter ne sera pas européen la saison prochaine, et ne lutte pas pour le Scudetto ces dernières années pourrait refroidir le joueur. Ensuite parce que le club milanais va encore une fois changer d’entraineur cet été, et que ce nouveau technicien aura forcément ses exigences et ses favoris pour le recrutement. Autant de données qui devraient en tout cas freiner la vente rapide de Tolisso, même si un coup de bluff de la Juventus, qui suivait l’international français depuis six mois, n’est pas non plus à exclure.