OL : La guerre Genesio-Fekir, c'est vraiment finie

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis que Bruno Genesio a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais après le limogeage d’Hubert Fournier, il s’est dit que le coach de l’OL n’avait pas eu les meilleurs rapports du monde avec Nabil Fekir. Mais, si l’on en croit l’attaquant rhodanien, tout cela est désormais à conjuguer au passé. Car Nabil Fekir l’affirme dans L’Equipe, après quelques bonnes explications avec Bruno Genesio, la situation est revenue plus sereine et les deux hommes savent désormais qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre.

C’est ce qu’explique avec sérénité l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. « Il y a eu des périodes un peu compliquées entre Bruno et moi… Mais Bruno sait que je ne suis pas méchant, que j’ai un bon fond. Lui aussi. Et ça s’est arrangé petit à petit. On a eu des discussions. En début de préparation, on a encore parlé et définitivement tout mis à plat. Ces discussions ont constitué un élément déclencheur pour moi. Il m’a dit qu’il comptait sur moi, que j’étais un leader pour lui. À moi de lui rendre cette confiance », précise Nabil Fekir, dont on attend beaucoup du côté de l’OL en cette saison qui emmènera au Mondial.