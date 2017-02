OL : La folie Memphis Depay sur des bases à la Yoann Gourcuff

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay s'est rapidement mis les supporters de l'Olympique Lyonnais dans la poche et cela même si l'attaquant néerlandais n'est pas encore au sommet de sa forme. Mais le fait de savoir qu'une star du football néerlandais a choisi l'OL après Manchester United est forcément une satisfaction pour les fans rhodaniens. Et si cette passion s'est concrétisée mercredi dernier avec une incroyable séance de dédicaces qui a réuni plus de 1.500 supporters, elle se constate également dans les boutiques de l'OL. Comme l'explique le business director de l'Olympique Lyonnais sur FootMercato, les maillots Memphis Depay s'arrachent comme des petits pains.

« Dès le premier week-end, les supporters se sont empressés d’acheter son maillot. Il est arrivé un jeudi à Lyon, il a signé officiellement vendredi et, le week-end qui a suivi, 90 à 95% des maillots vendus étaient des maillots floqués Memphis ! Les demandes se portaient uniquement sur lui. Il va vendre autant qu’un Alex Lacazette ou qu’un Karim Benzema, mais qui sont arrivés par le centre de formation. Chez les arrivées pures d’un joueur venu de l’extérieur, c’est un engouement comparable à celui qu’on a pu connaître avec Yoann Gourcuff à l’époque, explique Martial Nardone, qui annonce d’ores et déjà que l’Olympique Lyonnais va mettre le paquet sur l’attaquant néerlandais. On a une gamme spécifique autour d’Alex Lacazette, il est évident qu’on va développer une gamme autour de Memphis. Mais je laisse le service juridique traiter avec son entourage pour mettre ça en place. »