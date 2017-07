OL : La Chine, un beau bilan de trois blessés

Dans : OL, Ligue 1.

Grosse chaleur, longs voyages, un seul match amical, une défaite sur un terrain déplorable ainsi que trois blessés, le bilan de la tournée chinoise de l’OL est assez catastrophique. Ce lundi à Nanjing, les deux défenseurs gauche ont quitté la « pelouse » en étant touchés, Fernando Marçal au genou et Ferland Mendy à la cheville. Vu l’état du terrain, des torsions ont eu lieu et c’est également le cas pour Maxwell Cornet, qui s’est fait mal à la cheville lors de l’échauffement et est donc resté sur le banc de touche.