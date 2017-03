OL : La célébration scotchante de Lacazette

Dans : OL, Europa League.

Auteur du quatrième but de Lyon face à la Roma d’une frappe rectiligne en pleine lucarne, Alexandre Lacazette n’est visiblement pas le seul à en être resté bouche bée. L’attaquant lyonnais a fait fi de sa célébration habituelle pour rester de marbre, ce qui est une performance en soi étant donné la beauté du but, et son importance.

la celebration de lacazette pic.twitter.com/fuMDDzB9YO — Philippe (@philousports) 9 mars 2017