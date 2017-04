OL : La 4e place déjà dans la poche ? Lui n'est pas loin d'y croire

Dans : OL, Ligue 1.

Après sa victoire à Angers, et en attendant toujours la décision des instances sur le match Bastia-OL, l'Olympique Lyonnais compte deux points d'avance sur Bordeaux, qui jouera dimanche à Dijon. Evoquant la situation au classement de son ancien club, Nicolas Puydebois pense qu'un grand pas a été fait vers cette fameuse quatrième place tant convoitée en raison du ticket direct pour l'Europa League réservé à la formation qui obtiendra cette poisition.

« Il fallait absolument prendre des points. On les a pris. On va s’en contenter. C’était important de revenir avec une victoire, Bordeaux commençait à sérieusement m’inquiéter. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais aussi proche de la fin du championnat, on ne va pas faire les gourmands. Trois points à l’extérieur, c’est important. Avec les trois points qu’on devrait gagner du déplacement à Bastia, on se rapproche de la 4e place. D’un point de vue comptable, ce succès à Angers est capital », explique, sur Olympique et Lyonnais, l’ancien gardien de but de l’OL, qui est résolument confiant alors que l’on va entamer le dernier mois de compétition.