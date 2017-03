OL : L'exploit contre Rome a déjà un effet

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis quelques rencontres, les affluences étaient à la baisse du côté du stade du Parc OL, et même s'il y avait foule et une grosse ambiance jeudi soir dans l'enceinte lyonnaise, l'affiche Lyon-Roma n'a pas fait le plein, les statistiques faisant de ce match la 9e affluence de l'histoire du stade. Mais le très beau spectacle offert par Maxime Gonalons et ses coéquipiers contre l'AS Rome a visiblement redonné le moral aux supporters de l'Olympique Lyonnais et leur a surtout donné envie de retourner au stade.

Ainsi, pour la réception du TFC ce dimanche à 17h, qui n'est pas l'affiche de l'année, plus de 35.000 tickets ont déjà été vendus et du côté de l'OL on espère se rapprocher des 40.000 supporters présents au moment du coup d'envoi. On sera évidemment loin du match à guichets fermés, mais la courbe des affluences repart très nettement vers le haut. Et pour peu qu'Alexandre Lacazette, Memphis Depay et leurs collègues mettent le feu contre Toulouse, cette tendance pourrait se confirmer dans le sprint final.