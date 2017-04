OL : L'énorme joie de Memphis... dans un bar de Lyon

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Arrivé seulement cet hiver à Lyon, Memphis Depay a réussi une acclimatation parfaite sur le terrain comme en dehors. Très apprécié par les supporters, que ce soit en raison de ses actions, de son but du milieu de terrain ou son amour clamé pour son nouveau club, avec le tatouage qui va avec, le Néerlandais, qui n’était pas qualifié pour l’Europa League, n’est pas resté dans le canapé de son salon pour suivre la rencontre. L’ancien de Manchester United a rejoint un bar lyonnais pour se mettre dans l’ambiance, et il n’a pas caché sa joie lors de la qualification arrachée aux tirs au but.