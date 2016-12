OL : L’EdF dans le viseur, Valbuena salue les rageux

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

La trêve arrive au mauvais moment pour Mathieu Valbuena, dont le retour en forme n’est pas étranger à la bonne dynamique de l’Olympique Lyonnais.

Peu épargné par les critiques, le milieu offensif a encore démontré sa force mentale. L’occasion pour l’ancien Marseillais d’envoyer un message à ses détracteurs. « Je me suis fait taper dessus pas mal de fois. Beaucoup trop même. Certaines personnes doivent l'avoir de travers en ce moment, a lâché Valbuena au micro de Canal+, après la victoire contre Angers (2-0) mercredi. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Je continue mon boulot. Et j'essaye de le faire du mieux possible. Je fais tout pour confirmer en 2017. »

Et l’un de ses objectifs pour l'année prochaine, c’est évidemment la sélection tricolore. « L'équipe de France c'est très important pour moi, mais aujourd'hui, je n'ai pas trop envie d'en parler, a tempéré le Lyonnais. Je savoure d'abord ce que je fais à Lyon, et en famille. Beaucoup de monde a souffert autour de moi. Moi, j'ai pris du recul, mais eux ont souffert. Je vais donc me ressourcer en famille. » Histoire d’oublier cette année 2016 catastrophique à tous les niveaux.