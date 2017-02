OL : L'ami d'Aulas a du mal à comprendre le fiasco

Dans : OL, Ligue 1.

Dans la foulée du derby perdu à Saint-Etienne, Nicolas Puydebois avait critiqué les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ce qui lui avait valu une réponse ultra musclée de Jean-Michel Aulas, lequel avait méchamment dit que l'ancien gardien de but de l'OL n'avait pas eu le niveau comme joueur pour se permettre de critiquer l'effectif rhodanien. Après avoir répondu avec justesse au président de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois n'a visiblement pas l'intention de se faire plus docile. Car après la défaite de l'Olympique Lyonnais samedi à Guingamp, il a encore du mal à comprendre comment les joueurs de l'OL avaient pu ainsi passer au travers.

« On a manqué de rigueur défensive. On laisse trop faire l’adversaire, on regarde faire ses coéquipiers. On est loin de l’adversaire pour défendre. On se repose un peu trop sur ce que va faire le partenaire. On recule, on recule, on se regarde, au lieu d’essayer d’intervenir. Les deux buts, c’est ça. On est passifs au lieu d’être actifs. C’est trop récurrent et quand on a les ambitions de l’OL, on ne peut pas se permettre de prendre autant de buts à chaque match. Je n’arrive pas à comprendre alors qu’on fait un bon début de match, qu’on mène 1-0, qu’on a la maîtrise du jeu, comment on peut baisser de régime, avoir une telle décompression sitôt dans le match et ainsi laisser l’adversaire revenir dans la partie. Baisser d’intensité, baisser de rigueur. J’ai l’impression qu’on pense que comme on a marqué le premier but, on s’arrête de jouer… Une sorte de décompression, consciente ou inconsciente. C’est incroyable de laisser échapper le match dans de telles conditions », explique, sur Olympique-et-lyonnais.com, Nicolas Puydebois. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas lui répondra...