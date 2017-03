OL : L'agent de Lacazette dément un accord avec l'Atlético Madrid

Dans : OL, Mercato, Liga.

Mardi matin, la radio Cadena Cope affirmait qu'à l'occasion d'une visite des installations de l'Atlético Madrid en février dernier, Alexandre Lacazette avait trouvé un accord verbal avec le club espagnol pour la saison prochaine. Il y avait toutefois deux conditions à remplir, à savoir les Colchoneros soient autorisés à recruter, et c'est le Tribunal Arbitral du Sport qui le dira bientôt, et qu'ils mettent le prix exigé par Jean-Michel Aulas, à savoir plus de 50ME.

Mais, interrogé sur cette rumeur par Le Progrès, David Venditelli, l'agent du meilleur buteur français de Ligue 1 a fermement démenti tout cela, et notamment cette soi-disant visite du joueur de l'Olympique Lyonnais à Madrid il y a quelques semaines. Le représentant d'Alexandre Lacazette a également précisé au quotidien régional que plusieurs clubs du standing de l'Atlético Madrid avaient déjà pris des renseignements en cas de départ du buteur de l'OL lors du prochain mercato.