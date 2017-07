OL : Kimpembé plan B de Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

L'Olympique Lyonnais a fait signer Marcelo vendredi, et ainsi s'est refermé le mercato défensif du club de Jean-Michel Aulas. Mais l'OL avait pris ses précautions, histoire de ne pas se retrouver sans aucun renfort en défense centrale si le joueur brésilien du Besiktas n'était pas venu. Car les négociations avec la formation stambouliote n'ont pas été simples et Bruno Genesio voulait réellement blinder ce secteur. Et selon FootMercato, ce plan B lyonnais était Presnel Kimpembé, le défenseur du Paris Saint-Germain.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais auraient proposé un transfert et non un prêt au PSG pour celui que l'on avait vu excellent lors du match aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone après le forfait de Thiago Silva. Après avoir sérieusement travaillé sur le dossier Presnel Kimpembé, l'OL n'a cependant pas hésité du tout lorsque la possibilité de faire signer Marcelo est devenue nettement plus sérieuse. Car le Brésilien était vraiment le choix numéro 1 de Lyon.