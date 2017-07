OL : Kenny Tete a signé jusqu'en 2021 pour 4ME !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a officialisé lundi midi la signature de Kenny Tete en provenance de l'Ajax Amsterdam. Et le président de l'Olympique Lyonnais a dévoilé les détails de l'opération.

« Le montant du transfert s’élève à 4 M€ avec un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Kenny Tete, âgé de 21 ans, est considéré comme l’un des meilleurs latéraux du football néerlandais. La saison dernière, il a disputé les ½ finale de l’Europa League contre l’Olympique Lyonnais et joué 23 matchs (2 buts) toutes compétitions confondues, dont 2 avec l’équipe nationale des Pays-Bas avec laquelle il compte 6 sélections. L’arrivée de Kenny Tete, après celles de Fernando Marcal, Ferland Mendy, Bertrand Traoré et Mariano Diaz, confirme l’ambition de l’Olympique Lyonnais et la confiance du club dans les meilleurs espoirs européens, formés ou non au sein de la Groupama OL Academy », précise l’Olympique Lyonnais concernant ce transfert du défenseur international néerlandais.