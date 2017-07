OL : Juninho, Tolisso, la relève est là avec Aouar

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire ce samedi pour le premier match amical de la saison, Houssem Aouar est bien parti pour changer de statut au sein de son club formateur.

Apparu la saison dernière à quelques reprises, et notamment très à son avantage en Europa League, le milieu de terrain espère bien prendre le jeu rhodanien à son compte, notamment avec les grands changements qui s’opèrent dans ce secteur de jeu. Ce dimanche, Aouar a totalement assumé son envie de s’imposer, rendant hommage aux meilleurs joueurs du club qui ont porté le numéro qu’il vient de récupérer, à savoir le 8. Une pensée donc pour Juninho et le tout récemment transféré Tolisso, qui portaient aussi ce numéro, et ont laissé une trace glorieuse à Lyon. L’objectif d’Aouar est sans nul doute de continuer d’entretenir la légende des numéros 8 de l’OL.