OL : Juninho hésite et ce n'est pas bon pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a confié ce week-end, Juninho n'a jamais été aussi proche d'un retour à l'Olympique Lyonnais où l'ancien brésilien s'est vu proposer le poste de directeur sportif. Mais le président de l'OL tente probablement la méthode Coué dans ce dossier, car d'autres échos sont nettement moins optimistes concernant le come-back de l'ancien chef artificier du club rhodanien. Alors que certains affirmaient que Juninho se donnait du temps pour réfléchir, et que sa famille l'incitait à rester au Brésil, Le Progrès se fait plus précis ce mardi.

En effet, selon le quotidien régional, les jours qui s'écoulent sans que Juninho prenne position ne font pas le jeu de l'Olympique Lyonnais. « Plus le temps passe, et moins les signaux semblent bons, même si le Brésilien devrait prochainement alerter le président Jean-Michel Aulas sur sa décision. Mais voilà, sa grande fille vit aux États-Unis, et le reste de la famille est très attaché à Rio », explique Le Progrès, pas très convaincu de l'imminence du retour de Juninho à l'Olympique Lyonnais.