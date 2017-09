OL : Insuffisance, déchet technique... Aulas dégomme ses joueurs

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, après le match nul à Limassol (1-1) en Europa Leauge : « On est tous très déçus... C'est un match qu'on aurait dû gagner ! On a eu beaucoup de déchet technique. Et beaucoup de joueurs ont été insuffisants individuellement. Ils ont aussi manqué de mouvement. Il faut voir les conditions, est-ce la chaleur ? Certains diront que c'est un problème de fond de jeu, de tactique. Malheureusement, quand il y a autant de déchet technique... Je ne sais pas si c'est le 11 type, ou le 11 qui permet d'avoir les joueurs frais pour dimanche. On a peu de chances de mettre le PSG en difficulté. Paris a des galactiques, des joueurs qui s'entendent bien et un collectif bien huilé ».