OL : Hull City choisit Ranocchia plutôt que Nkoulou

La porte de sortie menant Nicolas Nkoulou à Hull City s’est refermée ce mardi. En effet, les Tigers, qui auraient fait deux propositions successives au défenseur camerounais lundi et mardi, ont reporté leur intérêt sur Andrea Ranocchia, qui s’est engagé pour Hull City sous la forme d'un prêt de la part de l'Inter Milan. L’Olympique Lyonnais, qui poussait son arrière central vers la sortie, devrait donc le conserver dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.

📑 | We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE