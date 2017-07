OL : Houllier et Lyon, c'est déjà fini

Dans : OL, Ligue 1.

Tandis que Jean-Michel Aulas a fait de Juninho sa priorité pour devenir son directeur sportif tant convoité, le président de l'Olympique Lyonnais va remettre également de l'ordre dans son organigramme. Et s'il y a quelques semaines, on faisait de Bernard Lacombe le grand perdant de cette réorganisation au sein des proches conseillers du patron de l'OL, le vent semble également avoir tourné concernant Gérard Houllier.

Car si Lacombe gardera des fonctions au sein du club rhodanien, en étant notamment le président d'OL Légendes, il semble désormais acquis que l'ancien entraîneur de Lyon, du PSG et de Liverpool vit ses derniers mois au sein du staff lyonnais. Selon L'Equipe, Gérard Houllier devrait en effet quitter l'Olympique Lyonnais à la fin du mois d'août, une fois le mercato estival terminé. Un an après avoir rejoint l'OL comme conseiller externe de Jean-Michel Aulas, Houllier ne prolongera donc pas son aventure rhodanienne, lui qui avait été longtemps cité comme le possible futur directeur sportif. Place nette est donc faite pour que Juninho puisse débarquer avec les pleins pouvoirs.