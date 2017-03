OL : Houllier et Lacombe, c'est toujours le divorce à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Bernard Lacombe ne l'a pas caché lorsque Gérard Houllier est venu rejoindre l'Olympique Lyonnais l'été dernier, il n'apprécie pas du tout ce dernier. L'ancien buteur de l'OL avait dit tout le mal qu'il pensait de ce come-back, prenant en retour une volée de bois vert signée de Jean-Michel Aulas, lequel avait prévenu Lacombe qu'il fallait se calmer et ne pas vivre dans le passé. Du côté de Gérard Houllier, le temps qui passe n'atténue pas les choses, et le conseiller extérieur du président de l'Olympique Lyonnais n'a nullement l'intention de faire croire qu'il s'entend bien avec Bernard Lacombe.

Invité de L'Equipe TV, Gérard Houllier a même été clair sur ce sujet. « Il n’y pas de clash avec Bernard Lacombe. Aujourd’hui, il n’y a pas de relation. Moi, j’aime Bernard mais je n’apprécie pas le type de comportements qu’il a. Un club ne peut avoir du succès que dans l’unité et dans l’harmonie. Mais cette harmonie entre Lacombe et Houllier n’existe pas », a fait remarquer l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, histoire de faire comprendre que la fracture était nette et définitive avec Bernard Lacombe. A Jean-Michel Aulas de gérer cette situation assez peu agréable...