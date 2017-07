OL : Gros coup de froid dans le dossier Juninho !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne masquait pas récemment sa confiance concernant la venue de Juninho comme directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Mais ce samedi, les choses paraissent être plus compliquées que cela était prévu pour le Brésilien. En effet, selon RMC, si Juninho répondra avant la fin de la semaine prochaine à l'offre du président de l'OL, il n'est pas du tout acquis que cette réponse soit positive.

Car les proches de Juninho feraient le forcing afin que l'ancien joueur mythique de Lyon ne reparte pas en France. « Sa famille le pousserait à rester Rio de Janeiro, où il est retourné habiter en 2013 après son passage aux Red Bulls de New York. L'ancien milieu de terrain est bien installé dans la "ville merveilleuse" puisqu'après avoir terminé sa carrière au club de Vasco da Gama, le maître des coups francs est devenu l'un des consultants les plus côtés de la principale chaîne de télévision brésilienne, la Globo », explique RMC, qui affirme que Juninho n'est pas non plus totalement convaincu à l'idée de prendre ce poste de directeur sportif. Et cela même si Jean-Michel Aulas lui a transmis une offre revue et corrigée il y a deux semaines lors de la visite du Brésilien à Lyon.