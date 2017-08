OL : Grenier, une star qui va s’imposer à Lyon assure Bernès

Dans : OL, Mercato.

Complètement mis de côté la saison passée, Clément Grenier semble reparti pour vivre un exercice sur le banc de touche ou dans les tribunes.

En dépit d’un joueur encore non recruté dans cette ligne, et de la suspension de Sergi Darder, le milieu de terrain n’a même pas été retenu par Bruno Genesio pour le match à Nantes du week-end dernier. Une décision qui ressemblait fortement à une incitation au départ. Mais il n’en sera rien. La tendance a en effet été confirmée par son agent, qui a assuré que l’ancien romain allait non seulement continuer à l’OL, mais qu’il était encore et toujours un joueur de premier plan qui saura le prouver en temps utile.

« On parle quand même d’un international. Il saura saisir sa chance. Il ne faut pas s’affoler, on est que fin août, assure son conseiller. Lyon aura besoin de lui à un moment ou un autre, vous verrez », a assuré Jean-Pierre Bernès au Progrès. Il faut dire que l’agent de Clément Grenier a récemment refusé une offre de Malaga, où son salaire n’aurait clairement pas été au niveau de ce qu’il touche actuellement à Lyon. Un élément qui peut rentrer en ligne de compte, alors que le joueur entame sa dernière année de contrat dans son club formateur.