OL : Grenier et Lyon, un déballage accusateur au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais souhaitait que Clément Grenier parte lors du mercato d'été, et cela n'a pas changé pour le marché hivernal des transferts. L'OL ne veut plus de son milieu de terrain, pur produit lyonnais, et Grenier l'a bien compris en cirant le banc pendant toute la première moitié de saison. Et ce mardi, dans France-Football, on apprend que les responsables de l'Olympique Lyonnais seraient passablement énervés par l'attitude de celui qui a encore 18 mois de contrat avec le club.

« Les dirigeants s’agacent de voir que ce sont des avocats qui gèrent les affaires du joueur plutôt qu’un agent attitré pourvu d’un vrai réseau (…) Même en cas de prêt, la prise en charge d’une partie de ses émoluments semble rédhibitoire pour de nombreux clubs (…) Ceux qui se sont renseignés, comme l’Udinese, ont vite été refroidis par le tarif et la récurrence des blessures. Autre élément, secret de polichinelle au sein de l’OL, on estime que son hygiène de vie a un impact réel sur ses performances sportives. lui explique que ces «libertés» lui permettent simplement de supporter une situation pas toujours facile à vivre », explique l’hebdomadaire footballistique. Nul doute que Jean-Michel Aulas réagira à tout cela, le président de l'Olympique Lyonnais n'ayant jamais tiré sur Clément Grenier, même s'il souhaite son départ.