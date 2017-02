OL : Govou l'annonce, Lyon et le podium c'est mort

Dans : OL, Ligue 1.

La victoire arrachée par l'OGC Nice vendredi soir contre Montpellier, après avoir été mené au score, permet non seulement aux Azuréens de revenir à hauteur de Monaco, mais également de compter seize points d'avance sur l'OL. Cependant, Lyon compte deux matches en plus à jouer, et aura la chance de recevoir Nice lors de la dernière journée de Championnat.

Mais ce samedi, répondant à L'Equipe, Sidney Govou estime que l'affaire est pliée et que la possibilité de voir l'Olympique Lyonnais faire un finish infernal et doubler l'OGC Nice est inexistante. « Pour moi, le podium est figé, il y a trop d’écart. Nice possède une vraie stabilité défensive et, avec Lyon, on ne sait pas sur quel pied danser », constate l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, conscient que Maxime Gonalons et ses coéquipiers ont perdu trop de points en route pour devenir une menace pour la formation de Lucien Favre. Quoi qu'il en soit, l'OL n'a cependant pas d'autre choix que de tout donner, car si la troisième place est dure à envisager, il va probablement falloir se battre pour garantir la quatrième.