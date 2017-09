OL : Gouiri, Maolida... Les jeunes Lyonnais doivent être patients

Dans : OL, Ligue 1.

Pour la cinquième année de suite, l’académie lyonnaise a été honorée du titre de meilleur centre de formation de France. Les exemples de joueurs étant issus de la formation lyonnaise ne manquent pas ces dernières années : Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette… Désormais, les yeux sont tournés vers la nouvelle génération, dont Myziane Maolida, Willem Geubbels ou encore Amine Gouiri sont peut-être les nouveaux symboles. Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, Julien Sokol, chargé de recrutement de jeunes à l’OL, s’exprime sur l’intégration des jeunes Lyonnais à l’équipe première.

« Aujourd’hui, on vit dans une société où l’on a tendance à vouloir tout un peu trop vite. En premier lieu, il faut être très performant sur les matchs de National 2 et, le plus important, maintenir ces performances sur la durée. Il faut répéter la qualité des entraînements avec le groupe professionnel. Ainsi, ils pourront espérer aller titiller les joueurs de l’effectif actuel » explique le recruteur de l’OL, conscient qu’une partie des jeunes du centre de formation du club seront appelés à jouer avec l’équipe professionnelle dirigée par Bruno Génésio durant la saison.