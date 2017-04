Dans : OL, Ligue 1.

Après le désastre de samedi soir contre Lorient, les mines étaient sombres du côté de l'Olympique Lyonnais, les joueurs de Bruno Genesio ayant bien conscience de ce qu'ils venaient de faire subir à leurs supporters, mais également des effets possibles de ce résultat au classement. Et à l'heure de l'analyse, on était entré dans une autre dimension. Capitaine de cet OL ridiculisé par le 19e de Ligue 1, Maxime Gonalons ne faisait pas dans la poésie, et cela d'autant plus facilement que dans quelques jours c'est le Besiktas qui se présentera au stade du Parc OL.

Car pour le capitaine de Lyon, l'heure est au retour de certains valeurs. « Nous avons un sentiment de honte. Il ne faut pas s'en cacher. Il faudra avoir des couilles pour rebondir car jeudi, contre les Turcs ce sera autre chose. Il faut arrêter de parler de cette 3e place quand on voit les matches que nous livrons. Nous ne pouvons pas espérer titiller Nice qui n'a perdu que deux fois cette saison quand nous en sommes déjà à douze défaites. Il faut arrêter de se cacher derrière cela et déjà assurer la 4e place, aller le plus loin possible en Ligue Europa. Nous avons tout ce qu'il faut dans l'équipe. Nous nous sommes désorganisés comme pour bon nombre de matches depuis le début de saison. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on voit que notre équipe est coupée en deux. On a tendance à trop vite lâcher et à ne pas faire les replis nécessaires. Cela demande d'être fort dans la tête avant d'être fort dans les jambes », a très fermement lâché Maxime Gonalons, visiblement scandalisé par ce carton pris contre Lorient.