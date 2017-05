OL : Gonalons ne mêle pas Genesio à sa prolongation

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Maxime Gonalons sera en fin de contrat dans un an, et son avenir se jouera donc dans les prochaines semaines, l'Olympique Lyonnais n'ayant pas intérêt à prendre le risque de voir le milieu défensif partir pour zéro euro en fin de saison prochaine. Cela tombe bien, car le capitaine de l'OL souhaite lui aussi régler au plus vite cette situation. Et dans Le Progrès, Maxime Gonalons fixe les conditions d'une éventuelle prolongation de sa part, car du haut de ses 28 ans il sait exactement ce qu'il veut...et ne veut pas. Même s'il ne fait pas de l'avenir de l'actuel coach de Lyon une question cruciale pour lui.

« Il y aura des discussions. On se mettra autour d’une table comme on l’a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J’ai besoin d’avoir des ambitions en face de moi (…) Je suis bien aussi à Lyon. On croit parfois que l’herbe est plus verte ailleurs. Il peut se passer beaucoup de choses. Alors j’ai besoin d’avoir des réponses à mes questions », prévient, dans le quotidien régional, Maxime Gonalons, qui ne veut surtout pas mettre dans la balance des négociations le maintien ou non de Bruno Genesio à son poste.