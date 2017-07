OL : Gonalons n'a pas tout pardonné à Aulas, loin de là

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais joueur de l'AS Rome, Maxime Gonalons a bien l'intention de répondre favorablement à l'invitation de Jean-Michel Aulas, lequel l'a convié à venir saluer les supporters lors d'un match du début de saison au stade du Parc OL. Mais, au fond de lui même, le milieu de terrain n'a pas totalement digéré la manière dont le patron de l'Olympique Lyonnais l'a traité en fin de saison. Reprochant à son capitaine d'avoir émis des doutes sur les ambitions lyonnaises, Jean-Michel Aulas l'avait clashé en conférence de presse, annonçant sans détour qu'il lui ouvrait la porte vers la sortie.

Et ça, Maxime Gonalons a toujours du mal à l'encaisser. « Ce n’était pas évident. J’étais depuis 17 ans au club, je le connaissais par cœur. Je connaissais l’ensemble des composantes, de la femme de ménage au président. Il y a eu beaucoup d’incompréhension dans mes propos. Je n’ai pas voulu rabaisser le club, ils savent ce que l’OL représente pour moi. Cette réponse du président m’a touchée, parce que ça aurait pu se passer différemment. Ça aurait pu rester entre nous. Je voulais juste savoir quelle équipe on allait avoir la saison prochaine, car Lyon a besoin de progresser et d’avoir des ambitions très élevées. Il y a toujours eu énormément de pression et le besoin de résultats. Je suis déçu de la façon dont ça s’est passé. Si j’en veux à Jean-Michel Aulas ? Je ne peux pas parler de ça. Le président a toujours été là pour moi. C’est lui le patron, le boss, qui m’a payé depuis toutes ces années. Il a tout donné pour me former et si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à l’OL. Ça fait partie du football, on a voulu faire passer un message. Je suis parti en très bons termes du club, j’ai eu une discussion avec le président, je ne me suis pas excusé, j’ai toujours assumé. Je n’ai jamais voulu lâcher le brassard non plus. J’ai un immense respect pour Aulas et ce qu’il a fait à l’OL. Je ne pourrai jamais dire du mal du club. Je n’ai jamais triché. J’espère être sorti par la grande porte », a confié, sur RMC, le désormais ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais.