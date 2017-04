OL : Ghezzal remet sa prolongation sur le tapis !

Dans : OL, Ligue 1.

Cheval de bataille de Jean-Michel Aulas pendant plusieurs mois, la prolongation de Rachid Ghezzal n’est désormais plus à l’ordre du jour au sein de l’Olympique Lyonnais.

Mais ça, c’était avant la conférence de presse donnée ce vendredi par l’international algérien. Si le but de ce passage devant les médias était bien entendu d’évoquer le match à venir face à Lorient et la fin de saison qui se profile, il y a été question de son avenir, lui qui sera en fin de contrat au mois de juin. Et contrairement aux attentes, le natif de Décines n’a pas fermé la porte à une prolongation, et ce même si l’OL a déjà recruté Memphis Depay cet hiver dans le but de pouvoir compter sur le Néerlandais à 100 % la saison prochaine quand Ghezzal sera parti.

« Rien n’est décidé concernant mon avis, car je ne partirai pas juste pour partir. J’arrive peut-être à un tournant de ma carrière. Si je pars, ce n’est pas pour l’argent, même si j’ai besoin d’un projet sportif et financier qui soit intéressant. Les discussions n’ont pas avancé avec l’OL, ni avec aucun autre club. Je verrai en fin de saison. Rien n'est encore décidé malgré les rumeurs qui affirment le contraire. Il y a encore un espoir que je prolonge. C'est sûr que c'est perturbant de ne pas savoir où on sera dans 6 mois mais je ne suis pas à la rue. Je peux encore rester à Lyon. Je mets ça de côté pour le moment, on verra par la suite mais c’est dur de trouver un projet aussi intéressant que celui de l’OL », a prévenu l’ailier des Fennecs, qui laisse donc la porte ouverte à toutes les possibilités, même s’il n’est pas évident que les précédentes propositions de l’OL soient toujours à l’ordre du jour.