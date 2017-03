OL : Ghezzal passe la seconde direction Monaco

Dans : OL, Monaco, Mercato.

Toujours pas de revirement de situation dans le dossier Rachid Ghezzal. Faute d’accord avec ses dirigeants, l’ailier de 24 ans s’apprête à quitter l’Olympique Lyonnais en fin de contrat cet été.

Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination, lui qui ne manque pas de sollicitations en Europe ou en Ligue 1. En effet, l’AS Monaco fait partie des nombreux prétendants de l’international algérien. Et au vu de la forme du leader de Ligue 1, qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions et pour la finale de la Coupe de la Ligue, l’intérêt monégasque ne peut pas laisser Ghezzal insensible. Séduit, le joueur formé à l’OL aurait donc autorisé ses représentants à lancer les démarches.

« Rachid Ghezzal a donné son accord pour rejoindre l'AS Monaco cet été », a indiqué le journaliste de Canal+ et d’Eurosport Romain Collet-Gaudin, qui laisse entendre que les négociations ont débuté. Ce que confirme Khaled Karouri, avec une précision importante : « Qu'il y ait des discussions avec Monaco, oui. Mais dans l'entourage de Ghezzal, on dément formellement tout accord : "archi faux" me dit-on », a également publié notre confrère de Foot Mercato sur Twitter. S’il parvient à ses fins, le club de la Principauté pourrait réaliser un gros coup.