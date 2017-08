OL : Genesio révèle le problème qui coûte cher à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul à Nantes (0-0) : « Je suis déçu de ne pas prendre les trois points car on les méritait. Il faut accepter ce match nul. Il nous manque deux points sur notre tableau de chasse. On a pris deux points par match donc on espère continuer comme ça. On est tout de même déçus de ne pas avoir 4 points de plus, si on compte le nul contre Bordeaux... On a dominé tout le match et on a su être bien organisé. On a fait des progrès dans ces domaines, mais on a eu trop de déchets dans la construction… Le mercato ? Il peut tout se passer jusqu’au 31 août ».