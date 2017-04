OL : Genesio restera entraîneur de Lyon, Aulas l'officialise

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait déjà confié il y a quelques semaines que Bruno Genesio allait être sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, sauf catastrophe sportive. Mais le conditionnel a totalement disparu des propos du président de l'OL depuis que son club s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. Et même s'il s'oppose toujours à certains supporters très remontés contre Genesio sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a donné un avis clair et ferme ce dimanche.

Car lorsque le cas de son technicien a été évoqué lors de Téléfoot, la réponse du boss de l'Olympique Lyonnais a claqué. « Sa causerie d'avant-match contre le Besiktas est un modèle et devrait être écoutée de tous. Bruno sera toujours là la saison prochaine », a tout simplement fait savoir Jean-Michel Aulas, qui met un terme aux rumeurs sur un possible changement sur le banc de l'OL. Mais il est vrai que les résultats sportifs plaident pour l'instant en faveur de Bruno Genesio, notamment sur le plan européen et que les critiques nombreuses qui tombent sur le coach de l'OL ne changeront en rien la détermination du patron de l'Olympique Lyonnais à conserver ce dernier.